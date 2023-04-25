Так, в пятницу, 28 апреля, торжественной церемонией в Петропавловской крепости будет открыта навигация в северной столице. В субботу, 29 апреля, в 12:00 будет официально дан старт летнему туристическому сезону, откроется фестиваль ледоколов.

В течение трех дней, до 1 мая, на набережной Лейтенанта Шмидта будут пришвартованы знаменитые ледоколы "Владивосток", "Капитан Зарубин" и "Капитан Сорокин", которые можно будет посетить с экскурсиями. Площадкой для специальных мероприятий станет ледокол-музей "Красин". Ожидаются тематические выставки и мастер-классы для детей и взрослых, автограф-сессии с писателями.

В субботу в 13:00 также вновь заработает обновленный туристско-информационный павильон на Дворцовой площади.

В 14:00 на Дворцовой объявят о начале мотосезон: сотни байкеров проедут по центру города.

Завершится первый день фестиваля регатой у Благовещенского моста в 18:00.

С воскресенья возобновится "Императорский полдень": в течение всего туристического сезона каждое воскресенье в 12:00 будет отворяться обращенное в сторону Дворцовой площади окно Капеллы, и появившиеся в нем музыканты будут давать небольшой концерт.

В 14:30 в акватории Невы состоится вальс буксиров — танец самоходных судов, ставший визитной карточкой фестиваля.

Пространство фестиваля ледоколов будет открыто для свободного посещения с 29 апреля по 1 мая ежедневно с 11:00 до 19:00.

Как сообщалось, в 2022 году Петербург принял больше 8 млн туристов.