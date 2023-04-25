"Историческую находку мы сделали во время минувшего субботника в ходе благоустройства в ботаническом саду на улице Счастливой. Там нашли большой валун, на котором высечена надпись: "Здесь Его Величество кайзер и король Вильгельм II 28 сентября 1912 года посадил этот дуб". Этот закладной камень лежит рядом с вековым дубом", — сказал Булычев.

По его словам, информацию об этой необычной находке власти передали краеведам-экспертам, чтобы они попытались установить историю камня, узнать подробности того знакового события из прошлой жизни города.

"Но, чтобы нам ни сообщили историки, уже ясно, что в Черняховске появилась еще одна достопримечательность. Нам предстоит посмотреть и подумать, как уникальные камень и дуб кайзера можно грамотно вписать в число мест притяжения туристов и любителей истории", — отметил Булычев.

Инстербург был основан в 1336 году. Во время Первой мировой войны в конце августа 1914 года в город вошли русские войска. Здесь располагался штаб 1-й русской армии, которой командовал генерал Ренненкампф. Во время Второй мировой войны город пострадал во время налетов английской авиации и штурма советскими войсками в январе 1945 года. Переименован в Черняховск в 1946 году в честь генерала армии И. Д. Черняховского, командовавшего войсками фронта и погибшего на территории Восточной Пруссии.