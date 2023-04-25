"Ожидается, что в 2023 году в рамках данных направлений поддержки будет реализовано не менее 54 туристических проектов, а также привлечено порядка 268 млн рублей инвестиций", — говорится в сообщении.

Так, от 3 млн до 5,5 млн рублей можно будет получить на приобретение туристского оборудования, организацию круглогодичного функционирования плавательных бассейнов, разработку новых туристских маршрутов, создание электронных путеводителей, развитие инклюзивного туризма.

От 7,5 млн до 10 млн рублей составит поддержка на благоустройство пляжей — создание сертифицированных мест для купания и отдыха, приобретение для них оборудования, организацию детских и спортивных зон отдыха, пунктов общественного питания.

Кроме того, финансовую поддержку в размере 7,5 млн рублей можно получить на благоустройство действующих национальных маршрутов. В Верхневолжье их два — "Государева дорога" и "По велению души в Тверскую область". Средства могут быть направлены на обустройство и модернизацию туристических ресурсов, изготовление и установку систем навигации, создание туристических информационных центров, приобретение и размещение санитарных модулей

"У нас растет внутренний туризм, что позволяет нам модернизировать нашу инфраструктуру и создавать конкурентные туристические объекты. Люди хотят отдыхать в Центральной России, и мы готовы предоставить им эту возможность", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.

В пресс-службе уточнили, что получателями поддержки могут стать зарегистрированные в Тверской области юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые будут осуществлять свою деятельность не менее трех лет после получения субсидии, а также обязуются реализовать заявленные проекты в текущем году.

Поддержка будет предоставляться предпринимателям в рамках конкурсного отбора, где основными критериями будут влияние проекта на рост туристического потока в регион, количество создаваемых рабочих мест, приспособленность к посещению объекта маломобильными группами населения.

Как сообщалось, туристический поток в Тверскую область в 2022 году составил 2,6 млн человек. К 2026 году планируется увеличить его до 4,3 млн человек.