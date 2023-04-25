"Сейчас идет работа над актуализацией показателей национального проекта, который нацелен на развитие, в первую очередь, инфраструктуры в нашей стране. Так вот, по тем показателям, которые сейчас уточняются, к 2030 году мы должны получить около 300 тыс. новых номеров в различных категориях в различных регионах", — рассказал он на пресс-конференции во вторник.

Как отметил президент РСТ, в 2022 году было открыто почти 11 тыс. номеров в коллективных средствах размещениях в стране, в 2023 году количество новых номеров может составить 12 тыс.

"Мы видим, что номерной фонд можно активно нарастить за счет быстровозводимых объектов размещения. У нашего регулятора сейчас весь фокус на модульные отели, кемпинги, глэмпинги. У турбизнеса тоже есть спрос на этот формат, и мы в последнее время получаем все больше таких средств размещения", — заключил Уманский.