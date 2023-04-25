"Благодаря нашим усилиям мы получили компенсацию на высадку зелёных насаждений в Зеленоградском округе. Это порядка 500 млн рублей, которые можно потратить на высадку зеленых насаждений. Есть несколько предложений. Хотелось бы создать знаковый объект, деньги большие! Второй ботанический сад или ещё что-то такое. Давайте подберём грамотно место и реализуем проект. Если не в городе, раз там нет такой территории, то рядом с Зеленоградском, чтобы жители и туристы могли бы там отдыхать", — сказал Алиханов.

По его словам, приморский муниципалитет должен иметь такое место для отдыха как самих жителей Зеленоградска, так и многочисленных туристов и гостей, которых особенно много в городе в летнем сезоне.

Ранее власти муниципалитета сообщали, что ищут по поручению губернатора 20 гектаров земли для создания дендропарка.