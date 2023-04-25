"За последние несколько месяцев российские агрегаторы смогли отвоевать примерно 10% рынка. Напомню, что до ухода Booking.com и Airbnb оба иностранных сервиса контролировали более 70% рынка. Остальное было у туроператоров и прямые бронирования у гостиниц. Когда западные компании ушли, то наши агрегаторы заняли долю около 40%, а сейчас уже около 60% всех бронирования происходит через российские агрегаторы", — рассказал он.

По оценкам экспертов РСТ, на 30% вырос спрос, а также предложение в отрасли. В прошлом году на 30% увеличился интерес к приключенческому туризму по сравнению с 2021 годом, также активно растет спрос на размещение в кемпингах и глэмпингах.

В марте 2022 года Booking.com, а также сервис по бронированию частного жилья для туристов Airbnb прекратили работу в России. По оценкам экспертов, в общем объеме онлайн-бронирований отелей на российском рынке Booking.com принадлежала наибольшая доля, которая составляла, по разным данным, от 60 до 70%.