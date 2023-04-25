"Въездной туризм имеет потенциал роста. В 2019 году туристов, забронировавших проживание в коллективных средствах размещения в России было около 11 млн, в 2022 году – около 2,5 млн. Но в любом случае мы рассчитываем на то, что сможем прирасти", — сказал он на презентации летнего туристического сезона Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода.

Как отметил Уманский, из-за внешнеполитических факторов во въездном туризме действует эффект низкой базы. "Но мы очень рассчитываем на возобновление турпотока из дружественных стран, в частности из Китая", — добавил президент РСТ.

Что касается выездного туризма, то потенциал роста, по его словам, связан, в первую очередь, с открытием стран после пандемии и доступностью их для россиян. Согласно презентации РСТ, в 2023 году ожидается прирост в 15%, до 25,8 млн поездок.

"Решается вопрос с авиационным транспортом, и мы рассчитываем на небольшой прирост. При этом мы считаем, что выездной туризм растет достаточно сдержанно, и ключевой фактор, который на это влияет – ценообразование", — заключил Уманский.