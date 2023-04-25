Новые экспозиции приурочены к 150-летию музея оружия, отмечаемому в 2023 году.

"Тула известна, прежде всего, как оружейная столица России. Поэтому неслучайно музей оружия стал ее визитной карточкой. Он играет значительную роль в патриотическом воспитании молодежи на примере славных традиций тульских оружейников", — подчеркнула на церемонии открытия министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Выставка "Главный музей оружейной столицы" посвящена истории музея, неразрывно связанной с судьбой легендарного Тульского оружейного завода.

Среди уникальных экспонатов выставки — декоративное позолоченное блюдо, изготовленное в честь визита в Тулу императрицы Екатерины II в 1775 году, а также раритетные опытные разработки конструктора-оружейника Федора Токарева, лично переданные им в коллекцию музея.

На выставке "Тульские оружейники — слава Отечества!" представлено свыше 30 всемирно известных образцов вооружения, разработанных тульскими специалистами, а также их личные вещи, фотографии, документы.

Выставки будут работать до 4 августа.

Тульский государственный музей оружия признан одним из лучших федеральных музеев, в экспозиции представлены все основные образцы, стоявшие на вооружении российской армии, а также оружие Западной Европы и Востока, начиная с XIV века. Музей возник при оружейном заводе, основанном указом Петра I в 1712 году, его коллекция формировалась с 1724 года.

Музей оружия в Туле входит в сотню крупнейших музеев мира. В августе 2023 года музей официально будет отмечать свое 150-летие со дня создания.