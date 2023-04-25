"Из 66 объектов, отведенных в нашу зону ответственности, к концу этого года 30 будут с утвержденными зонами охраны", — сказал Шалай во вторник на пресс-конференции во Владивостоке.

По его словам , крепость стала частью музея-заповедника только 3,5 года назад. Всего памятников Владивостокской крепости насчитывается 96. Из них 66 находятся на балансе государственного музея-заповедника им. В.К. Арсеньева.

"Есть еще небольшое количество объектов, ответственность за которые несет министерство обороны РФ. Совсем немного объектов осталось на балансе города Владивосток. Это самые спорные объекты. Среди них есть очень руинированные объекты, которые не подлежат восстановлению. Есть еще небольшое количество объектов, которые принадлежат казне РФ", — добавил Шалай.

Охранные зоны позволят, например, сохранить рекреационную зону в виде огромного форта Суворова. Однако, отметил Шалай, он не будет интересен, если рядом будут строить слишком высокие дома, которые заслонят виды. Чтобы и соблюсти интересы застройщика, и сохранить крепость, выстраивается совместная работа с правительством Приморского края и компаниями.

Виктор Шалай добавил, что для обеспечения содержания Владивостокской крепости проход к некоторым объектам станет платным.

"Мы начинаем регулировать вход на самые популярные объекты Владивостокской крепости. Это Новосильцевская батарея и форт Поспелова. Это там, где мы выделили деньги на содержание, вычистили объекты до блеска, обеспечили санитарными зонами", — уточнил Шалай.

По словам директора, дорогу к форту Поспелова заасфальтировали, построили парковочные площадки. В выходные дни там может побывать до 3 тысяч человек.

Руководитель филиала Владивостокская крепость музея-заповедника Артем Мельников на пресс-конференции добавил, что были выбраны самые популярные объекты крепости, в основном на острове Русский, которым обеспечили всю возможную охрану. По его словам, до них людям добраться легче всего, и там происходят "как самые хорошие, так и самые плохие вещи". И если выявляются нарушения, принимаются меры.

"За последнее время, когда система охраны появилась, появилась хорошая тенденция к наведению порядка на этих объектах. Охрана отмечает, что таких случаев становится все меньше", — добавил Мельников.

Директор музея уточнил, что случаи вандализма или даже кражи металлических частей крепости к 2023 году стали скорее исключением из правил.

Как сообщалось, Владивостокская крепость — уникальный архитектурный памятник, объекты которого возводились в 1899-1914 годах. Крепость включает в себя более 800 сооружений: береговые батареи, форты, капониры и другие объекты. Государственный музей-заповедник "Владивостокская крепость" создан в 2019 году.