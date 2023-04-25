Конечной остановкой при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал.

Изменения в графике связаны с работами на железной дороге.

29-30 апреля и 6-7 мая часть рейсов в аэропорт и обратно будет отменена, интервалы отправления будут увеличены. 1-5 мая аэроэкспрессы от Савеловского вокзала и станции Окружная в терминалы В и С "Шереметьево" будут курсировать каждые 30-40 минут по стандартному расписанию.

Часть поездов "Аэроэкспресс" в эти даты продолжит курсировать на участке от Одинцово до Белорусского вокзала в режиме МЦД. Поезда компании, задействованные на этом участке, в аэропорт "Шереметьево" не проследуют.

В период увеличенных интервалов в движении поездов добраться в "Шереметьево" можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино", напомнили в компании.