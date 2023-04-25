"Интерес людей к туристическим поездкам в КЧР неизменно растет. В среднем на сегодняшний день в гостиницах, гостевых домах и на базах отдыха в курортных зонах республики предварительно забронировано около 75% мест", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что традиционно у гостей Карачаево-Черкесии популярны курорты Домбай, Архыз, Тебердинский национальный парк и туркомплекс Медовые водопады.

На сегодняшний день на курортах Карачаево-Черкесии туристов принимают более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов. Общий номерной фонд составляет около 12 тыс. мест. Для отдыхающих работают 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс разной сложности общей протяженностью в 52 км.

Как сообщалось, в 2022 году Карачаево-Черкесия приняла 1 млн 923 тыс. человек, турпоток вырос почти на 10%. В 2023 году, по прогнозам специалистов, поток отдыхающих в республику вырастет еще на 10% и составит 2,1 млн человек.