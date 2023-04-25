"Распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина статс-секретарь — заместитель министра культуры Алла Манилова освобождается от своего поста. Это решение связано с личной просьбой Аллы Маниловой. Она назначена генеральным директором Государственного Русского музея", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Новым заместителем министра культуры стал Андрей Малышев, занимавший ранее должность генерального директора "Росконцерта".

Должность статс-секретаря ведомства, согласно еще одному распоряжению, на которое ссылается Минкультуры, займет замминистра Надежда Преподобная, которая в прошлом году сменила на посту заместителя министра культуры Ольгу Ярилову.

В ведомстве отметили, что за более чем 11 лет работы в должности заместителя министра культуры Манилова "заслужила безусловный авторитет и зарекомендовала себя как талантливый управленец, лидер музейной отрасли, высочайший профессионал в сфере международных культурных отношений, в вопросах сохранения и развития профессионального искусства и народного творчества, а также законотворческой деятельности".

Манилова с 2003 по 2008 год была председателем Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, после стала вице-губернатором Санкт-Петербурга. На своем посту курировала сферы культуры, науки, образования, молодёжной политики, взаимодействие со средствами массовой информации, событийного туризма и рекламы. С 2012 года перешла в Минкультуры РФ на должность заместителя министра, в 2018 году была назначена статс-секретарем-заместителем министра культуры РФ.

С 2007 по 2015 год Малышев занимал пост генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российская государственная концертная компания "Содружество" (которое в 2015 году было переименовано в "Росконцерт"). С 2015 года по 1 октября 2018 года возглавлял департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ. Затем в 2018 году вновь возглавил "Росконцерт".

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о переходе Маниловой в Русский музей. При этом в Минкультуры РФ не подтверждали эту информацию.

В феврале свой пост покинул гендиректор Русского музея Владимир Гусев. Занимавший должность руководителя музея с 1988 года, Гусев стал президентом учреждения, а временно исполнять обязанности генерального директора стала заместитель по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.