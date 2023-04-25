"На Ставрополье в 2022 году грант "Агротуризм" в размере 9,75 млн рублей получило крестьянское (фермерское) хозяйство на реализацию в селе Прикумское проекта популяризации местного виноградарства и виноделия общей стоимостью 13 млн рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на винодельне проводятся экскурсионные винные туры (посещение виноградных плантаций, обзорная экскурсия по винодельне, дегустация вин), которые уже посетили 7,5 тыс. человек.

С 15 мая Минсельхоз РФ начнет принимать заявки регионов на грантовую поддержку сельского туризма в 2024 году.

Мера поддержки малого агробизнеса в форме гранта "Агротуризм" была запущена в России в 2022 году. Деньги государства можно направлять на развитие материально-технической базы — строительство, модернизацию или реконструкцию средств размещения туристов, иными словами, всего того, что позволит привлекать туристов и более комфортно продвигать свою продукцию.