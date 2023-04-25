"Самый пессимистичный сценарий для Петербурга – это 5 млн, которые мы принимали во время пандемии коронавируса. При таких показателях загрузка инфраструктуры не превышает 50%. Оптимистичный сценарий – не меньше прошлогодних 8 млн и рост турпотока на 5-7% к прошлому году", — сказал он.

Как отметил Корнеев, в настоящее время стало сложнее прогнозировать турпоток, поскольку серьезно сократилась глубина бронирований.

"Даже активные бронирования майских праздников начались в конце прошлой недели. Также многое зависит от международного въездного туризма, который был в Петербурге на высоком уровне до пандемии", — добавил он.

На совместной презентации летнего туристического сезона Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода Корнеев рассказал, что город активно развивает внутренний туризм и планирует привлекать на отдых больше семей с детьми.

"В этом году мы делаем акцент и готовы активно увеличивать в Петербурге долю семейных туристов. В прошлом году они составляли половину турпотока", — сказал он.

По словам Корнеева, в этом году Петербург будет ориентироваться на продвижение традиционного культурно-познавательного туризма, а также событийного, гастрономического, образовательного, промышленного и других.

"У нас полностью открылась туристическая навигация. В этом году будет много новых водных маршрутов, на воду будут спущены новые современные суда, катамараны, которые свяжут Петербург и Кронштадт. Там у нас есть пилотный проект "Остров фортов", который предназначен, в первую очередь, для семейного посещения", — пояснил он.

Летний туристический сезон в Петербурге открывается фестивалем ледоколов, который пройдет с 1 по 7 мая. Также запланирован фестиваль водного туризма, карнавал сапсерферов и другие мероприятия.