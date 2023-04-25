"В числе прочего, особый противопожарный режим включает запрет на посещение лесов", — подчеркнула Рослякова.

Как уточняется в опубликованном на сайте регионального правительства тексте соответствующего постановления, исключение сделано для жителей населенных пунктов, подъезд к которым осуществляется по лесным дорогам. Также посещение лесов разрешено должностным лицам органов государственной власти, местного самоуправления и лесного хозяйства для исполнения служебных обязанностей.

Как сообщили в региональном МЧС, с начала апреля в Рязанской области уже зарегистрировано 9 лесных пожаров, огнем повреждено 36,15 га.