"Поезд Победы" — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.

Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий. Максимальный эффект присутствия обеспечивают более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей.

В проекте используются технологии дополненной реальности, объемный звук и театральное освещение, а также скульптурные фигуры, которые создавались по сохранившимся фотографиям из военных альбомов, подчеркивается в сообщении.

Ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Тульской области велись в октябре-декабре 1941 года. За мужество и героизм Туле в декабре 1976 года было присвоено почетное звание "Город-герой".