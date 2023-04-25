"Традиционно с заботой о посетителях наших парков в конце апреля мы начинаем проводить обработку зеленых зон отдыха от клещей. Всего в регионе 184 парка культуры и отдыха, на сегодняшний день в 44 из них уже распылили специальный раствор. До майских праздников планируем завершить работы во всех парках", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Михаила Хайкина.

На текущий момент от клещей обработано более 600 га парковых территорий, всего запланировано к обработке 3 га.

Повторная обработка парков будет проводиться через 1,5 месяца, добавил Хайкин.

В министерстве благоустройства добавили, что на время обработки необходимо ограничить прогулки в парках.