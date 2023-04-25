Убыток по итогам года зафиксирован впервые в истории компании, созданной в 2005 году.

Выручка сократилась на 4,4%, до 1,74 млрд рублей, тогда как себестоимость выросла на 1%, до 1,36 млрд рублей.

В отчете говорится, что размер выручки от авиационной деятельности в 2022 году уменьшился на 4,2%, до 1,27 млрд рублей. Аэропортовые сборы снизились на 2%, до 563,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что аэропорт Хабаровска в 2022 году обслужил 1 млн 941,5 тыс. пассажиров с учетом транзита, что на 9% превысило показатель 2021 года.

В сентябре 2021 года в аэропорту Хабаровска началось строительство нового пассажирского терминала международных воздушных линий пропускной способностью до 1 млн человек в год. Проект реализует АО "Международный аэропорт Хабаровск" (100% принадлежит АО "Хабаровский аэропорт").

Ввод в эксплуатацию международного терминала был перенесен с 2023-го на 2025 год из-за пандемии коронавируса и антироссийских санкций. В настоящее время АО "Международный аэропорт Хабаровск" вместе со своими партнерами по реализации проектов развития — ВЭБ.РФ и АО "ВЭБ.ДВ" — прорабатывает варианты корректировки условий кредитования проекта. Строительная готовность объекта составляет более 60%.

АО "Хабаровский аэропорт" находится под управлением ООО "УК Комакс" Константина Басюка.