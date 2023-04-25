"Наши прогнозы и наши ожидания, что будет не менее чем в прошлом году. Сейчас решение о путешествии у туристов принимается более спонтанно, нет такой глубины в 2-3 месяца, которая была несколько лет назад", — сказал он на пресс-конференции во вторник.

Как отметил Козлов, 90% путешественников, посещающих сейчас столицу, это внутренние туристы, прежде всего, из Петербурга, Нижнего Новгорода, Татарстана, Владимира и Московской области.

Также, добавил он, в Москве работают над восстановлением въездного туризма из дружественных стран – Индии, Китая, Ирана и стран Ближнего Востока.