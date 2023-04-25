"В музее-панораме "Сталинградская битва" завершена реставрация самого большого в России живописного полотна. Восстановление холста и предметного плана панорамы "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом" выполнено в Волгограде в год 80-летия Сталинградской битвы", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с момента предыдущей реставрации элементы панорамы сильно запылились, на них образовались мелкие дефекты. Чтобы защитить уникальную композицию,художники очистили полотно и предметы — удалили почти 200 кг пыли и восстановили отдельные детали.

Кроме того, полностью заменен светоотражательный экран и металлические детали каркаса, что улучшило восприятие художественного произведения, привело его в соответствие с замыслом авторов. На одной из диорам выполнена перетяжка холста. Также укреплен красочный слой живописи.

Над восстановлением полотна работал творческий коллектив Студии военных художников им. Митрофана Грекова.

Панорама "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом" является одной из крупнейших в Европе. Она была открыта 8 июля 1982 года. Площадь панорамы составляет 3 тыс. кв. м. В основе сюжета — кульминация Сталинградской битвы, когда советские войска приступили к военной операции "Кольцо", целью которой было уничтожение окруженной немецкой группировки.

Сталинградская битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942 до 2 февраля 1943 года, ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.