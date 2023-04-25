"Мы верим в положительный финансовый результат", — сказал Куделькин, отвечая на советующий вопрос в рамках открытия бизнес-центра группы в новосибирском аэропорту "Толмачево" во вторник.

Он добавил, что "работать надо в любых условиях".

Как сообщается в финансовой отчетности АО "Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7) по РСБУ, в 2022 году компания получила 34,16 млрд рублей чистой прибыли, что в 2,3 раза больше, чем в 2021 году. При этом выручка сократилась на 2,9%, составив 151,44 млрд рублей.

Летний сезон в авиации действует с конца марта по конец октября. В прошлом году для покрытия расходов при выполнении внутренних перевозок в этот период авиакомпании получили от государства 100 млрд рублей. Такая поддержка была оказана впервые на фоне санкционных ограничений, введенных после начала военной операции на Украине.

Как сообщал в середине апреля замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик, на данный момент еще не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом.