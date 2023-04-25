"Одной из главных тем станет 80-летие прорыва блокады Ленинграда, в связи с чем фестиваль начнется с театрализованного пролога, посвященного подвигу ладожских рыбаков, и парада рыболовецких судов на Волхове", — говорится в сообщении.

Посетители смогут заглянуть в "Рыбацкую деревню" и познакомиться с широким ассортиментом свежей и приготовленной рыбной продукции: от корюшки и щуки до осетра и сома.

На гастрономической площадке можно будет отведать рыбные деликатесы, а на кулинарных мастер-классах — изучить тонкости жарки корюшки, приготовить рыбник, мусс из корюшки или рыбный суп.

"Ярмарка ремесел" представит изделия народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства от местных умельцев: от волховской росписи и киришского кружева до сувениров в виде корюшки.

Также гостям предложат совершить прогулку по Новой Ладоге с адиогидом, принять участие в конкурсе рыбной ловли. Для детей будут работать аттракционы, батуты и творческие мастер-классы.

Музыкальную программу приготовили Государственный оркестр русских народных инструментов "Метелица" и самодеятельные коллективы из Ленинградской области и Петербурга, отмечает пресс-служба.