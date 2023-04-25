"На сегодняшний день мы имеем оплаченную загрузку на майские праздники порядка 80-85%. Это, конечно, очень неплохо. Отрасль восстанавливается после ковидных ограничений", — сказал он на пресс-конференции во вторник.

Как отметил Пиотровский, в 2022 году загрузка гостиниц восстановилась на 77% к уровню допандемийного 2019 года.

"Петербург принял в 2022 году 8 млн туристов, но инфраструктура города в состоянии принимать на 20-30% больше гостей. И я думаю, что этого результата мы вполне можем достичь", — пояснил он.

По словам вице-губернатора, Петербург успешно переориентировался на внутренний туризм и предлагает путешественникам маршруты, разработанные, в том числе, с соседними регионами.

"С Москвой это "Два города – миллион путешествий", его хорошо знают и петербуржцы, и москвичи. Проект успешно развивается. Туристический проект "От рассвета до заката" объединил Нижний Новгород, Москву и Санкт-Петербург. Также мы развиваем проект "Серебряное ожерелье России", — заключил он.