"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., с 27 апреля по 10 мая 2023 г. Красная площадь будет закрыта для посещения", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с 23 апреля по 15 мая не будет производиться допуск посетителей в мавзолей Ленина. Это также связано с подготовкой и проведением в Кремле и на прилегающей к нему территории праздничных мероприятий.

По информации ФСО, московский Кремль также будет закрываться в связи с мероприятиями к годовщине Победы. Так, 7 мая московский Кремль будет закрыт до 13:00, а 9 мая — весь день.