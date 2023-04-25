"Рабочая группа АО "Корпорация "Туризм.РФ" представила первый этап разработки мастер-плана комплексного развития туристической территории "Горный воздух" губернатору региона Валерию Лимаренко. Общая площадь территории составляет более 101 га. Проект предусматривает реализацию отелей различной степени звездности (3-4 звезды)", — говорится в сообщении.

Как уточняется, на первом этапе к 2027 году в эксплуатацию будет введено 980 номеров, по итогам второго этапа к 2029 году — 950 номеров. Общий объем номерного фонда составит 1930 номеров.

Курорт "Горный воздух" будет круглогодичным – зимой туристов будет привлекать инфраструктура горнолыжного курорта (протяженность трасс составить до 65 км), летом – комплекс для активного отдыха. На территории "Горного воздуха" будут работать банный и спортивно-развлекательный комплекс, концертно-развлекательная площадка, трасса для тюбинга, байк-парк, открытый летний бассейн. Для прогулок на свежем воздухе предусмотрено благоустройство променада вдоль реки Марковка.

"Благодаря умеренному горному климату, продолжительному горнолыжному сезону и высокому качеству снега "Горный воздух" станет одним из популярных мест отдыха у российских и иностранных туристов. В результате развития туристической территории на Дальнем Востоке появится современный круглогодичный горнолыжный курорт для семейного и активного отдыха. Мы прогнозируем, что открытие нового курорта увеличит турпоток на Сахалин в 2 раза до более 600 тыс. человек к 2030 году", — отметил первый заместитель генерального директора АО "Корпорация "Туризм.РФ" Денис Секачев, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, работа над мастер-планом туристической территории "Горный воздух" завершится в сентябре 2023 года. Первые туристы на новой туристской территории появятся в 2026 году.

По предварительным оценкам общий объем инвестиций составит более 20 млрд рублей, из них 15 млрд рублей будут направлены на развитие туристической инфраструктуры, более 5 млрд рублей – в строительство обеспечивающей инфраструктуры.