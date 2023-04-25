VR-проект в игровой увлекательной форме расскажет посетителям о тюремной истории Петропавловской крепости и главной следственной политической тюрьме дореволюционной России — тюрьме Трубецкого бастиона.

Используемая технология виртуальной реальности позволит посетителям музея с помощью VR-очков погрузиться в трехмерное пространство и попасть в камеры и коридоры тюрьмы Трубецкого бастиона. Участникам игры будет предложено попытаться совершить побег из самой охраняемой тюрьмы царской России, из которой за все время ее функционирования как пенитенциарного учреждения не было ни одного побега.

"Игрокам предоставляется три попытки. Участники смогут выбраться из стен "русской Бастилии" только проявив смекалку и использовав полученные знания об истории тюрьмы Трубецкого бастиона: о режиме и условиях содержания узников, об охране и особенностях устройства тюремного здания", — говорится в сообщении.

Тюрьма Трубецкого бастиона построена на территории Петропавловской крепости в 1870-1872 годах по проекту инженеров Андреева и Пасыпкина. Двухэтажное пятиугольное в плане здание было возведено на месте разобранных внутренних стен Трубецкого бастиона. С первых дней существования она выполняла функции следственной политической тюрьмы, все заключенные находились под контролем высшего органа политического сыска России — III Отделения (позднее Департамента полиции).

В 1880-1884 годах в Трубецком бастионе существовала и политическая каторга, где были более суровые условия содержания каторжан по сравнению с подследственными. В тюрьме Трубецкого бастиона была создана строжайшая система одиночного заключения, целью которой была полная изоляция заключенного от внешнего мира и других арестантов. Первоначально в тюрьме было 71 одиночная камера, а с 1878 года их стало 69. Охрана тюрьмы осуществлялась единственной в стране специальной Наблюдательной командой, с 1880 года к ним была добавлена команда жандармских наблюдателей

За время существования тюрьмы при самодержавии через ее камеры прошло более двух тысяч узников.

Официально тюрьма Трубецкого бастиона была закрыта в марте 1918 года, однако здание использовалось для тюремных целей вплоть до 1921 года. Последними ее узниками стали участники Кронштадтского мятежа.