"Со среды, 26 апреля, все мемориальные усадьбы и "Пушкинская деревня" в Бугрово, равно и выставочные залы в заповедном Научно-культурном центре будут принимать посетителей по обычному графику", — говорится в сообщении.

Недоступными для гостей останутся только дом-музей А. П. Ганнибала в музее-усадьбе "Петровское" и выставочный зал "Льнохранилище" в музее-усадьбе "Михайловское", где идет подготовка к проведению капитального ремонта и реставрации в рамках мероприятий к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

"Уже с 1 мая Пушкинский заповедник будет принимать туристов в режиме высокого сезона: без выходных, с 10:00 до 18:00 с воскресенья по пятницу и с 10:00 до 20:00 по субботам", — отмечается в пресс-релизе.