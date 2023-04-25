"Массовых мероприятий, салютов не планируем. Но День Весны и Труда и особенно День Победы — важнейшие события. Торжества будут. Люди придут к мемориалам. В места отдыха", — написал Шапша.
Как сообщила пресс-служба правительства региона, во время праздников подразделения силовых ведомств будут переведены на усиленный вариант несения службы.
"Все объекты жизнеобеспечения, транспорта, места массового пребывания людей будут обеспечены дополнительной охраной", — говорится в сообщении.
Также сформирован резерв сил МЧС и проверены системы оповещения и схемы готовности к применению сил в случае террористической угрозы.
Ранее сообщалось, что в рамках празднования Дня Победы в областном центре запланированы ряд концертных программ, интерактивный музей под открытым небом, акция "чем можем фронту поможем", историко-патриотические игры и другие мероприятия.