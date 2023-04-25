"Открыть аэропорт Ижевск для выполнения международных полетов воздушных судов и установить в нем воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации", — говорится в распоряжении , опубликованном на сайте правительства РФ.

В середине апреля сообщалось о начале строительства в аэропорту нового аэровокзального комплекса, которое планируется завершить в 2024 году. Пропускная способность терминала составит 440 пассажиров в час, он будет обслуживать и международные рейсы.

В будущем также планируется реконструкция и строительство взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и других объектов.