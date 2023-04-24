"Летом для детей распахнут свои двери 109 загородных лагерей из которых 5 палаточных. Кстати, в последнее время палаточные лагеря набирают популярность среди детей и их родителей", — приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой.

Она отметила, что для школьников организуют развлечения, занятия робототехникой, творческие кружки, спортивные мероприятия, дискотеки, тематические игры. В 2022 году в регионе работало 114 детских лагерей, в которых отдохнули более 100 тыс. детей.