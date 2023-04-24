"В этом году жители и гости города смогут дольше наслаждаться красотой фонтанов во время вечерних прогулок. Мы решили продлить время их работы до 22 часов", — сказал Беглов в эфире "Радио России — Санкт-Петербург".

В частности, в период белых ночей с 22 мая по 24 июля 27 фонтанов будут работать до полуночи. Шесть популярных комплексов в центре города — до двух часов ночи. Среди них фонтаны на Дворцовой набережной, на Петровской набережной, в Александровском парке, на Манежной и Казанской площадях, а также на Невском проспекте.

Губернатор уточнил, что сезон фонтанов был открыт в субботу, в городе заработал 71 фонтанный комплекс.

Пресс-служба "Водоканала" уточняет, что уже готовы к работе фонтаны "Слава" в Московском парке Победы, комплекс на площади у Российской национальной библиотеки, фонтаны в саду Сан-Галли, на проспекте Стачек, на Первомайской улице в Шушарах и в саду имени 30-летия Октября в Невском районе.

По информации "Водоканала", открыть сезон фонтанов планируется 22 апреля, в этот день заработает 71 сооружение. Еще пять — светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан "Крестики-Нолики" в Сестрорецке, фонтан у Гостиного двора в Кронштадте, а также комплексы на Московской площади и площади Ленина — включат 1 мая.