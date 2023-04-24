"В патриотическую программу для школьников входит автобусная экскурсия, экскурсия по экспозициям музеев, творческий мастер-класс и памятный подарок. Автобус будет курсировать до 5 мая", — цитирует Волкова пресс-служба администрации городского округа.

Экскурсоводы расскажут учащимся о тех усилиях, которые приложили жители Люберец для обороны столицы, а также о том, как жили люберчане в военные годы.

"В рамках 400-летия Люберец 29 и 30 апреля присоединиться к бесплатной экскурсии на "Автобусе Победы" смогут все желающие", — добавил Волков.

Автобус будет курсировать до 5 мая.