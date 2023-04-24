"За сезон в регионе ожидают до 8,3 млн туристов", — сообщает телеграм-канал пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья в понедельник.

Летом прошлого года регион посетили 7,6 млн человек. Таким образом, в этом году ожидают на 700 тыс. больше туристов.

"Мы традиционно готовим насыщенную и интересную программу мероприятий, которая затронет каждый город Подмосковья. Во-первых, это крупные музыкальные, театральные, гастрономические фестивали. И второе приоритетное направление "Лета в Подмосковье" — это культурная афиша и наполнение парков", — цитирует губернатора Московской области Андрея Воробьева пресс-служба.

Кроме того, в Подмосковье летом будут работать 99 пляжей и 113 мест отдыха у воды, 184 парка и лесопарка, 89 мест для рыбалки, 20 яхт-клубов, 12 гольф-клубов, 45 эко-ферм, 80 конных клубов. Также в регионе оборудовано более 47 глэмпингов и кэмпингов.