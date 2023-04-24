"Поддержано 77 предпринимательских проектов, среди которых организация кемпингов, круглогодичных бассейнов, благоустройство пляжей, закупка туристического оборудования, обустройство детских площадок, организация на объектах доступной среды и другие", — приводит пресс-служба облправительства слова Соломатиной.

Она отметила, что увеличение турпотока требует формирования новой туристической инфраструктуры.

Так, в прошлом году Тульская область начала создавать модульные некапитальные гостиницы. В регионе реализуется шесть таких проектов. Среди них: эко-модули в загородном отеле "Just WOOD" в Веневском районе, фестивальный парк семейного отдыха "Дикая мята КЭМП", дома-модули в пансионате "Шахтер" в Алексине и другие.

В этом году Тульской области выделено федеральное финансирование на создание туристического кода в историческом центре.

Основными мероприятиями станут обновление пешеходных переходов на улицах Мосина и Каминского в Туле, которые позволят превратить их из простого функционального пространства в новую точку притяжения для туристов.

Будут также обновлены нестационарные торговые объекты, туристско-информационные центры и санитарные сооружения, аншлаги на зданиях и пешеходная навигация, лавочки и урны.

"Все будет выполнено в едином стиле", — подчеркнула Соломатина.

Кроме того, преобразится Учетный переулок, который соединяет проспект Ленина с кластером "Октава" и закольцовывает пешеходный маршрут по историческому центру Тулы, отметила замминистра.

По словам Соломатиной, с 2019 года туристический поток в регионе увеличился в 1,5 раза. Большая часть туристов приезжает из Москвы и Московской области, Калужской области, Санкт-Петербурга.

"В Тульской области ведется массированная кампания для привлечения туристов. Совместно с местными туроператорами и гидами создаются новые маршруты. Уже сейчас 20% туристов повторно приезжают в область в течение года, и более 16% остаются в регионе дольше, чем на выходные", — добавила она.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что создаются все условия развития внутреннего туризма.

"Регионы активно включились в эту работу, растет конкуренция. Необходимо активнее использовать все инструменты для поддержки инвестиций в отрасль туризма, которые есть на федеральном уровне", — подчеркнул Дюмин.

Как сообщалось, в Тульской области разработана Стратегия развития туризма до 2035 года. Она предусматривает комплексное развитие территорий с применением кластерного подхода. К 2030 году планируется увеличить турпоток в два раза.

В 2021 году Тульскую область посетили более 1,3 млн туристов.