«В преддверии нового оздоровительного сезона Генпрокурором РФ Игорем Красновым поручено прокурорам всех регионов организовать проверки полноты выполнения органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и оздоровительными организациями мероприятий по подготовке к началу летних смен, организации отдыха и занятости детей», — говорится в сообщении.

Как отметили в Генпрокуратуре, в ходе проверок будет дана оценка деятельности региональных межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, эффективности реализуемых государственных программ доступного детского отдыха, полноте и своевременности проводимых мероприятий по подготовке лагерей к открытию, закупке льготных путевок для детей.