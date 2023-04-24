"Дополнительные рейсы назначены для удовлетворения возросшего спроса на билеты в Крым накануне майских праздников. Перед майскими праздниками поезд выполнит две пары рейсов по данному маршруту", — говорится в публикации.

Поезд N159/160 отправится из Симферополя 26 и 27 апреля в 10:40 и прибудет на Казанский вокзал Москвы на следующий день в 23:54. Из Москвы состав будет отправляться 28 апреля в 07:40 и 29 апреля в 09:42 (прибытие в Симферополь — 30 апреля и 1 мая в 02:35).

Ранее сообщалось, что "Гранд Сервис Экспресс" в конце апреля запустит два дополнительных поезда N175/176 и N177/178 из Москвы в Симферополь через Воронеж и Ростов-на-Дону. Они будут курсировать до начала октября.

Оператор перевозок прогнозировал рост пассажиропотока в период майских праздников в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 200 тыс. человек.

В 2022 году ГСЭ перевез поездами "Таврия" на крымском направлении 3,855 млн человек, что на 85% больше, чем годом ранее (2,084 млн человек).

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва-Петербург.

ГСЭ в 2019 году обратилась в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получила одобрение и запустила поезда "Таврия" на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США. "Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих владельцев.