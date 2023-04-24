«Министерство экономического развития РФ в качестве правопреемника Федерального агентства по туризму (Ростуризм) обратилось в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к ООО «Судоходная компания «Созвездие» о взыскании субсидии в размере 2 792 358 рублей. Исковые требования мотивированны тем, что ответчик подал заявку на получение субсидии при наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов за нарушение законодательства РФ о налогах и сборах», — говорится в документе.

Из материалов дела следует, что в ходе контрольного мероприятия подлежал проверке вопрос соблюдения Ростуризмом требований правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при предоставлении средств федерального бюджета в форме субсидий и грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

В ходе проверки установлено, что Ростуризмом от 63 туроператоров (2019 году – 57 туркомпаний, 2020 году — 6) были приняты справки, подтверждающие отсутствие у туроператора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, предоставленные соответствующим налоговым органом на дату отличную от 1-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявки, в том числе отдельными туроператорами предоставлены справки о наличии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявки.

«При наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов за нарушение законодательства РФ о налогах и сборах ООО «СК «Созвездие», злоупотребляя правом, подало 29.11.2019 заявку и получило субсидию при отсутствии правовых оснований», — следует из документа.

Как отмечается в тексте, в 2019 году Ростуризмом осуществлено предоставление субсидии 63 туроператорам, не соответствующим установленным требованиям, на общую сумму 152,357 млн рублей, в том числе по туроператору «Созвездие» в сумме – 2,792 млн.

Туркомпания «Созвездие» входит в Единый федеральный реестр туроператоров, занимается внутренним и международным въездным туризмом. Туроператор выполняет круизы по рекам и озерам европейской части России, а также по рекам Сибири и озеру Байкал.

Субсидии предоставлялись туроператорам по выездному туризму, которые привлекли в Российскую Федерацию иностранных туристов из целевых стран – Германии, Израиля, США, Франции, Италии, Великобритании и Северной Ирландии, Южной Кореи, Испании, Японии и Индии.

Всего на реализацию программы поддержки туроператоров въездного туризма в 2019 году было предусмотрено 571,3 млн рублей, а в 2020 и 2021 годах – по 821,3 млн рублей.