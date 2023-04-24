«С 1 июня ежесуточно из Москвы в Казань будет выполняться до 9 рейсов, а из Санкт-Петербурга — до трех. За счет увеличения частоты выполнения рейсов «Аэрофлот» предоставит жителям и гостям Татарстана больше возможностей для комфортных прямых перелетов в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул», — отмечается в сообщении.

Общая частота полетов между Москвой и Казанью вырастет до 63 в неделю с нынешних 42: до 8 ежесуточных рейсов будет выполнять «Аэрофлот» и один — авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). На направлении Санкт-Петербург — Казань авиакомпания «Россия» увеличит частоту полетов с одного до трех в сутки.

Кроме этого, в летний сезон «Аэрофлот» предлагает жителям Татарстана прямые рейсы из Казани к популярным местам отдыха: Сочи (ежесуточно, а с июля по начало сентября до двух ежедневных рейсов), Минеральные Воды (до трех рейсов в неделю) и Анталья (ежесуточно).