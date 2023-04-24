Праздник приурочен ко дню рождения Константина Паустовского.

Ленд-арт-фестиваль — часть программы развития эколого-туристского кластера "Паустовский", который объединяет отраженные в произведениях писателя территории, природные и культурные ресурсы, человеческие образы.

Наследие Паустовского положено в основу концепции пешеходных, велосипедных маршрутов, экотроп, туристических стоянок, а также при развитии интерактивных продуктов, инфраструктуры, сервисов и услуг, брендировании и т.д.

"Площадки фестиваля разместятся на центральной площади пос.Солотча и непосредственно на самом маршруте "Тропа Паустовского". В программе: мастер-классы, лекции, арт-пространство, выступления артистов", — говорится в сообщении.

Мещерской земле, и в частности поселку Солотча, отведено особое место в творчестве Паустовского. С 1930 по 1966 год писатель регулярно здесь жил и отдыхал, именно Паустовский проложил в этих местах первую туристическую "тропу" — маршрут для пеших походов. Сегодня по следам писателя может прогуляться любой желающий.