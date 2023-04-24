"Уже в этом году кисловодчане и гости курорта впервые за 20 лет будут купаться в нашем городскому озере, которое местные жители по традиции называют "Старым". В мае начнём наполнять его водой из горной реки Аликоновка. В прошлом году завершили реконструкцию чаши городского озера", — приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

На работы по восстановлению озера было выделено более 430 млн рублей. В течение двух лет выполнено устройство подпорных стенок и откосов плотины, проведена реконструкцию водозаборных и водосбросных сооружений с укладкой на дно водоёма площадью 10 га водонепроницаемой геомембраны во избежание подтопления прилегающих территорий.

Сейчас на озере заканчивают работы по допуску к купанию и занимаются получением соответствующего сертификата.