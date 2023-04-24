Данный проект предназначен для тех, кто приехал в Рязань ненадолго, но хочет узнать ее поближе. Это удобный способ познакомиться с городом в компании с экскурсоводом и сэкономить деньги.

"Каждую субботу с 29 апреля по 28 октября в 12:00 в центре Рязани у гостиницы "Амакс" туристов встречает гид и проводит бесплатную экскурсию по историческому центру. Гости города узнают самое интересное из его истории и посмотрят архитектуру старой Рязани. Конечная точка экскурсии — визит-центр на пешеходной улице Почтовой. Здесь с вами поделятся фирменным путеводителем, ответят на все интересующие вопросы о городе, его жителях, местных особенностях и колорите", — отмечает пресс-служба.

Для участия в бесплатной экскурсии надо записаться на сайте http://выходныеврязани.рф.