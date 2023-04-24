"В Волгограде и муниципальных районах области в дни майских праздников запланировано более 900 мероприятий, 110 из которых пройдут в Волгограде", — говорится в сообщении.

В частности, одним из ярких событий станет ретро-матч. 1 мая на "Волгоград Арене" встретятся "Динамо" и "Спартак" (Москва) — игра пройдет по мотивам встречи команд 1943 года на руинах Сталинграда.

Помимо этого, 6 мая в Волгограде планируют торжественно открыть бюст народного артиста СССР, Героя Труда Василия Ланового — актер называл Волгоград в числе своих любимых, регулярно его посещал.

Для жителей и гостей Волгограда традиционно с 7 по 9 мая пройдет аудиовизуальная инсталляция "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане. Время показов 7 и 8 мая — 21:00, 22:00 и 23:00; 9 мая — 21:00, 21:45 и 23:00.

Еще одна световая инсталляция состоится на набережной, у мемориального комплекса "Бронекатер БК-31". Ее также можно будет увидеть в течение трех дней: 7 и 8 мая — в 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30; 9 мая — 20:30, 21:00, 21:45.

Любители спорта смогут посмотреть сразу два воздушных шоу: 7 и 8 мая в Волгограде пройдут всероссийские соревнования по парашютному спорту "Кубок Победы", а 9 мая свое мастерство покажут пилоты проекта "Русские авиационные гонки".

9 мая в 10:00 по площади Павших борцов традиционно торжественным парадом пройдут части Волгоградского территориального гарнизона. В новом формате будет организована акция "Бессмертный полк" — портреты участников Великой Отечественной разместят на городском транспорте и личных автомобилях, на зданиях и сооружениях.

Завершится праздник концертом на нижней террасе набережной и артиллерийским салютом, а также фейерверками во всех районах Волгограда.