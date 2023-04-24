Выручка при этом выросла на 30,7%, до 4,5 млрд рублей.

Компания отмечает, что в прошлом году стал больше основной доходообразующий показатель — тоннаж взлетных масс, а также увеличились другие производственные показатели: самолетовылеты, пассажиропоток и объем заправленного топлива.

Кроме того, в 2022 году были проиндексированы аэропортовые нерегулируемые тарифы, выросла стоимость реализации авиаГСМ, цены на которые подняли поставщики.

"Все данные факторы, а также возобновление программы полетов на международных воздушных линиях, стоимость которых значительно выше внутрироссийских, повлияли на увеличение выручки", — говорится в отчете.