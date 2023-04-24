"В течение суток 25-27 апреля и до конца суток 28 апреля в нижнем течении реки Кубань будут наблюдаться подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с подъемом уровня воды в реках продолжит действовать штормовое предупреждение. Подъем уровня рек до неблагоприятных отметок ожидают в Темрюкском, Красноармейском, Крымском и Славянском районах, а также в городе-курорте Анапе и Краснодаре, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.