«Мы видим снижение загрузки на 15-20% к прошлому году. И причина чисто техническая: на майские праздники в прошлом году действовал кешбэк и на Крым, и на Краснодарский край. В этом году кешбэка нет, соответственно туристы сконцентрировались на полноценном летнем отдыхе», — рассказал он порталу «Интерфакс-Туризм».

Как отметил Ромашкин, средняя продолжительность турпоездок на майские – 4,5 ночи.

«С учетом роста цен туристы не готовы уходить в отпуск или брать дни за свой счет, чтобы отправиться на российские курорты в период, когда купальный сезон еще не открыт», — пояснил эксперт.

Ромашкин добавил, что, по сравнению с другими курортами Черного моря, Сочи находится в наиболее выигрышном положении. «Спрос стабильный, несмотря на повышение цен. Позитивное влияние оказывает наличие прямой авиаперевозки на курорт», — добавил он.

По словам вице-президента АТОР, самыми популярными направлениями на майские праздники стали Краснодарский край и Сочи, второе место поделили Абхазия и экскурсионный Петербург, замыкает тройку лидеров Подмосковье.