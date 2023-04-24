"После сбоев, вызванных кибератакой на IT-ресурсы ФТС России, таможенные посты Калининградской областной таможни, в том числе и Центр электронного декларирования, работают в штатном режиме", — говорится в пресс-релизе.

Авторегистрация и автовыпуск на таможенных постах функционируют в штатном режиме. С 12 апреля по 23 апреля включительно зарегистрировано 2125 деклараций, выпущено 3126. Авторегистрация составила 2424 декларации, автовыпуск — 139 деклараций.

За минувшие сутки сотрудники таможенных постов, расположенных в автомобильных пунктах пропуска на российско-польском и российско-литовском участках границы, оформили 386 грузовых и 629 легковых транспортных средств, следовавших на въезд в РФ и выезд из Калининградской области в сопредельные государства. На пунктах пропуска очередей нет, сообщает пресс-служба.