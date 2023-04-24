"Мы ведем переговоры с крупными европейскими авиакомпаниями для открытия рейсов в Самарканд из стран Европы", — сказала Шаравина журналистам. Названия перевозчиков и обсуждаемые направления она не уточнила.

Сейчас, согласно информации на сайте аэропорта, он обслуживает рейсы Uzbekistan Airways и региональной авиакомпании Silk Avia, российских перевозчиков, включая "Аэрофлот", "ЮТэйр", "Победу", Red Wings (летают из Москвы и регионов), а также AZAL (Баку), Turkish Airlines (Стамбул), flydubai, (Дубай) Wizz air Abu Dhabi (Абу-Даби), Jazeera Airways (Эль-Кувейт).

"В ближайшее время начнет свою работу наш новый базовый авиаперевозчик Air Samarkand, в маршрутной сети которого запланированы как европейские направления, так и маршруты в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии", — добавила Шаравина.

Air Marakanda создана в 2020 году для управления аэропортами в Узбекистане. Первым инвестпроектом компании стал аэропорт Самарканда: по ГЧП-соглашению с государством Air Marakanda взяла обязательство построить терминальную инфраструктуру, которой будет управлять в течение 20 лет. В марте 2022 года на месте старого терминала с пропускной способностью до 500 тыс. человек в год был построен новый, который может обслуживать до 2 млн человек. Стоимость проекта превысила $83 млн. Он стал первым ГЧП-проектом в сфере гражданской авиации Узбекистана.

Air Samarkand — новая частная авиакомпания Узбекистана, зарегистрирована в апреле 2022 года. Планирует начать пассажирские перевозки в 2023 году. На первом этапе у компании будет два Airbus А330, она будет базироваться в Самарканде.