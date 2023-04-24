"По данным Минтуризма о раннем бронировании, спрос на отдых в Абхазии уже превышает прошлогодние показатели в среднем на 30%", — сообщает пресс-служба министерства.

Согласно данным Минтуризма, большим спросом пользуются объекты размещения в Сухуме, Гагре и Новом Афоне.

Отмечается, что в некоторых объектах размещения процент бронирования составляет 80%, в других — около 30%.

В министерстве уточнили, что новые отели, предлагающие высокий уровень сервиса, забронированы на майские праздники более чем на 50%.