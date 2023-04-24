"На данный момент на объекте ведется устройство вахтового городка строителей, демонтаж очистных сооружений, а также геодезические работы по выносу водоотводного коллектора. Выполняется завоз инертных и строительных материалов. Завершить (все строительные — ИФ) работы планируется в 2024 году", — говорится в сообщении.

В рамках реализации проекта в аэропорту расширят взлетно-посадочную полосу, реконструируют рулежные дорожки и перрон, установят новое светосигнальное оборудование, построят аварийно-спасательную станцию, площадку для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, комплексную трансформаторную подстанцию и очистные сооружения.

Как сообщалось, в 2022 году ФКУ "Ространсмодернизация" признало победителем конкурса на реконструкцию аэропорта Братска ООО "Сэм" (Санкт-Петербург). Победитель предложил цену контракта 2,066 млрд рублей при начальной (максимальной) цене 2,069 млрд рублей.

Аэропортом Братска управляет ПАО "Аэропорт Братск" ("АэроБратск"), которым владеет международная компания (МК) "Гершвин" (она контролируется ОК "РусАл").

Аэропорт Братска расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска. Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе. Аэропорт является запасным для аэропорта Иркутска.

По данным отчетности, чистая прибыль ПАО "Аэропорт Братск" в 2022 году снизилась в 1,9 раза, до 29,57 млн рублей, выручка выросла на 15%, до 1,349 млрд рублей.