В настоящее время, согласно данным сервиса "Яндекс.Расписание", в Санкт-Петербург из города Лабытнанги можно добраться на поезде только с пересадкой.

Рейс первого беспересадочного поезда запланирован на 13 июня из Санкт-Петербурга в Лабытнанги и на 15 июня — в обратном направлении. Рейсы будут выполняться раз в четыре дня.

Общее время в пути составит чуть более двух суток, по маршруту запланировано 64 остановки. Путь следования лежит через Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области и Республику Коми. Запланированы остановки в Котласе и Сосногорске, где пассажиры могут совершить пересадку на другой маршрут.

"Это уже второй новый железнодорожный маршрут, который вводим в этом году. Можно не только добраться напрямую в культурную столицу нашей Родины, но и совершить пересадки в городах с крупными железнодорожными узлами", — приводит пресс-служба слова начальника отдела развития автомобильного железнодорожного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Александра Стихина.

Это — четвертый пассажирский поезд, который будет следовать из Лабытнанги. Сейчас перевозки выполняются по маршрутам Лабытнанги — Москва и Лабытнанги — Воркута, с июня добавится маршрут в Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что изначально запустить прямые поезда между городами Лабытнанги и Нижний Новгород планировалось в апреле. С предложением обеспечить прямое беспересадочное железнодорожное сообщение до Кирова вышло правительство ЯНАО. В РЖД идею поддержали и продлили маршрут до Нижнего Новгорода. Причиной появления нового направления стало увеличение пассажиропотока между регионами.